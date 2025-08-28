女優の藤原紀香（54）が28日、大阪・関西万博を訪れ、没入型体験展示「LIFE2050パビリオン（LiveAnywhere/星の島の夏祭り）」を見学した。木造校舎を再現した「小さな教室」を舞台に、ゴーグルを通じた映像と音響によって女優の橋本愛を先生役とする未来の教室を体験。「童心に返ったようです。未来の世界が目の前に開けている。キラキラした気持ちになりました」と笑顔で振り返った。4月13日に開幕した万博も、10月13日の閉