【モデルプレス＝2025/08/28】SUPER EIGHTの横山裕が、28日放送の日本テレビ系情報番組「ヒルナンデス！」（毎週月〜金曜ひる11時55分）に出演。一緒にランニングしたい相手を明かした。【写真】横山裕「絶対走れへん！」一緒に走りたい女性芸能人◆横山裕、24時間テレビランナーにやす子からアドバイス30日〜31日に放送される日本テレビ系「24時間テレビ48・愛は地球を救う−」（30日土曜よる6時30分〜）で、チャリティーマラソン