XJAPAN¤ÎYOSHIKI¤¬28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥ï¥¤¥ó¡ÖY by YOSHIKI¡×¤Î¿·¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸È¯É½²ñ¡¦»î°û²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï2009Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢È¯Çä¤ÎÅÙ¤Ë½Ö»þ¤Ë´°Çä¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡Ö¸¸¤Î¥ï¥¤¥ó¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£º£²ó¤Ï2018Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¿·¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸3¼ï¤ÎÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¿·3¼ï¤Ï9·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£YOSHIKI¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¥ï¥¤¥ó¾úÂ¤²È¤Î¥í¥Ö¡¦¥â¥ó¥À¥¦¥£Jr¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£2¿Í¤Ç¿·