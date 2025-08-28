牛丼チェーンのすき家は28日、牛丼の「並盛」の価格を引き下げ、今年3月の値上げ前と同じ価格に戻すと発表した。9月4日午前9時から新価格を適用。「並盛」は480円から450円に、「大盛」も680円から650円に戻る。