8月27日、日本バスケットボール協会（JBA）は、男子U16日本代表の合宿に招集されていた今野瑛心（仙台大学附属明成高校）が怪我のため不参加となり、有田直生（ライジングゼファー福岡 U15）が追加招集されたことを発表した。 男子U16日本代表は、8月31日～9月7日までモンゴル・ウランバートルで開催予定の「FIBA U16アジアカップ2025」に向けて、8月25日（月）より、味の素ナショナルトレー