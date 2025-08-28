【その他の画像・動画等を元記事で観る】 映画『パリピ孔明 THE MOVIE』のBlu-ray＆DVDが、11月12日にリリース決定。主演・向井理とヒロイン・上白石萌歌から、発売決定告知コメント映像が到着した。 ■映画『パリピ孔明 THE MOVIE』見どころ 2023年秋、フジテレビの水10ドラマ枠で放送された向井理主演『パリピ孔明』の映画『パリピ孔明 THE MOVIE』が2025年4月に全国劇場公開され、スマッシュヒットを記録した。 本作