【その他の画像・動画等を元記事で観る】 秋の定番イベント、ハロウィン。少しホラーでダークな雰囲気は特別感があり、コスプレを楽しむ街の賑わいに気分が上がる。 今回はそんなハロウィンにぴったりの曲を15曲紹介する。お気に入りの曲を見つけよう。 ■ハロウィンソング15選 01.「唱」Ado02.「Monster」嵐03.「ハロウィン・ナイト」AKB4804.「ヴァンパイア feat. 初音ミク」DECO*2705.「ビビデバ」星街すいせい