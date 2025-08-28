映画「マッチポイント」（05年）や「それでも恋するバルセロナ」（08年）などで知られるウッディ・アレン監督（89）が、モスクワ国際映画祭にリモート出演し、ウクライナへの「侮辱」だと批判を浴びている。ロシアによるウクライナ侵攻が続く中、アレン監督はプーチン大統領の盟友でロシアのウクライナ侵攻を公に支持するロシア人監督のフョードル・ボンダルチュク氏が司会を務めるセッションに登場し、対談をした。AP通信によると