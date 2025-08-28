伝わりやすい英語を話すにはどうすればいいか。英語講師の高橋まきさんは「日本人は受け身の表現を使いがちだが、『能動態』を使ったほうが生き生きとした英語になり、ネイティブにも伝わりやすい」という――。※本稿は、高橋まき『中学英語でけっこう話せます。』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Alberto Masnovo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Alberto Masnovo■能動態と受動態、