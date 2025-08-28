「人が育つ組織」を作るにはどうすればよいのか。メンバーマネジメントに携わる橋本拓也さんは「『人として大切なこと』を大切にする価値観と、小さな変化を積み重ねる『水質改善』を行うことで人が育つ組織になる」というーー。※本稿は、橋本拓也『部下をもったらいちばん最初に読む本』（アチーブメント出版）の一部を再編集したものです。■まずは「人として当たり前のこと」を充満させるこれをお読みになっている方の所属する