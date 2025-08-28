レッズ打線を翻弄して三振の山を築いた大谷(C)Getty Images観る者の胸をすくような快投だった。現地時間8月27日、本拠地でのレッズ戦にドジャースの大谷翔平は「1番・DH兼投手」で先発登板。投げては5回（87球）を投げ、被安打2、1失点、9奪三振と好投。打っても5打数1安打と活躍した。【動画】投球分析家も絶賛のカーブ！大谷翔平が三振を奪うシーン投打で存在感を誇示したこの日の大谷。とりわけ圧巻だったのは「投手」の