自民党が臨時の総裁選をめぐる意向確認で議員の名前を公表すると決めた事に閣内からも反発の声があがりました。中継です。石破内閣の中からも「総裁選をすべき」と態度を変える議員が出てくる事態となりました。神田潤一法務政務官「総裁選挙前倒しをしたほうがいいのではないかというふうにかなり今は傾いています。大臣政務官を辞任しても意思表明をするという可能性が、かなり自分のものとしては現実の選択肢として出てきている