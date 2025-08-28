夏巡業で稽古に臨む高安＝アリーナ立川立飛大相撲の夏巡業が28日、東京都立川市のアリーナ立川立飛で行われ、25日から再び合流の小結高安が精力的に体を動かした。朝稽古では幕内の伯桜鵬、藤ノ川といった若手と激しい内容を披露。35歳のベテランは「毎日やれることをやっていく」と意欲的だった。巡業序盤に持病の腰痛を発症して7日から離脱。当初は5日間ほど寝たきりの状態だったという。「まずは起き上がることから始めた。