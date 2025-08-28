バドミントンの世界選手権（フランス・パリ）が日本時間28日に行われ、パリオリンピック™の女子ダブルスで銅メダルを獲得し、世界選手権を最後にペアを解消する志田千陽（28・再春館製薬所）、松山奈未（27・再春館製薬所）が3回戦に登場。第3シードの志田、松山の“シダマツ”ペアは世界ランキング17位の香港ペア（楊雅婷、26＆楊霈霖、23）に2ー0（21−13、21ー16）で勝利し準々決勝に進出した。直前の公開練習で志