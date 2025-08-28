8月27日、7人組ボーイズグループ『三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE』でボーカルを務める今市隆二が、大阪・ヤンマースタジアム長居で10月に予定されているデビュー15周年ライブを欠席すると、公式ホームページで発表された。希望者には“チケットの払い戻し”も行われるとアナウンスされている。今市隆二、15周年ライブを欠場今市は7月31日に、タクシー運転手への暴行と脅迫の疑いで書類送検されたと報じられた。今回