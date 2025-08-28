上野樹里さん・三浦宏規さん・松島勇之介さん・有澤樟太郎さん・高橋健介さん・華優希さん・清水美依紗さん・大久保祥太郎さん・竹内將人さん・なだぎ武さん・竹中直人さん・ゲストピアニストの石井琢磨さんが、「ミュージカルのだめカンタービレシンフォニックコンサート！」製作発表記者会見に、音楽家になりきった劇中衣装で登壇しました。【写真を見る】【上野樹里】「唱さんも喜んでくれる」共演者が和田唱の楽曲を大絶賛