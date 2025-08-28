男が密輸しようとした大麻の植物片 約3kgの大麻を密輸しようとした高松市のベトナム国籍の男を神戸税関坂出税関支署が高松地検に告発しました。 関税法違反の疑いで高松地検に告発されたのは、高松市に住むベトナム国籍の会社員の男（34）です。 神戸税関坂出税関支署によりますと、2025年6月、男は、マレーシアから大麻の植物片2979.16g、末端価格1500万円相当を密輸しようとした疑いが持たれています。 関西