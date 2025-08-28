全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会青年部（全旅連青年部）は、「観光旅博覧会 宿フェス in Osaka EXPO 2025 “ONSEN”Summit」を9月20日に開催する同部の若旦那や若女将ら宿泊観光事業者が全国47都道府県から集まり、各地の温泉文化を紹介するブースを設けるほか、ステージ企画や体験イベントを実施する。来場者に宿泊観光産業の現在と将来を伝え、国内外の観光需要喚起を図る。場所は大阪・関西万博のEXPOアリーナ Matsuri。