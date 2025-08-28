女優の戸田恵梨香が28日までに、自身のインスタグラムを更新。17日に37歳の誕生日を迎えたことを伝えた。戸田はストーリーズで「先日37歳の誕生日を迎えました」と報告。「沢山のメッセージをありがとうございました」と感謝し、花束を抱えた姿を公開した。そして「全然写真を撮っておらず更新できなくてごめんなさい」と続け、「I love you all」とファンへメッセージを送った。戸田は20年12月に俳優の松坂桃李と結婚。