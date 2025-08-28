大阪府知事で日本維新の会の吉村洋文代表が２８日会見し、東京地検特捜部から秘書給与詐欺の疑いで地元事務所や国会事務所の強制捜査を受けた石井章参院議員について、「事実ならば許されるものではない」と除名や議員辞職の考えを示した。また読売新聞が同党の池下卓衆院議員が捜査対象になっているとの誤報については謝罪会見の実施を求めた。石井氏は前日、公設秘書の給与を不正受給した詐欺の疑いで強制捜査を受けた。吉村