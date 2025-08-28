28日（木）、ファイターズ鎌ケ谷スタジアムでのイースタン・リーグ、対西武戦。日本ハムの先発投手はバーヘイゲン、対する西武の先発投手は上田大河。日本ハムは1回裏、幸先よく先制。阪口樂の安打、若林晃弘の二塁打などで一死二・三塁とし、今川優馬の適時打で1点を挙げた。3回裏、一死一塁から、淺間大基の適時二塁打で1点を追加。2対0とした。５回表、バーヘイゲンは二死二塁とされたものの無失点で切り抜けた。5回