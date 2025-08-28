ガールズグループUNIS（ユニス）が日本デジタルシングルを通じて、グローバルな歩みを続ける。【写真】UNISの日本人メンバー、公演中に失神UNISは、9月12日に初の日本デジタルシングル『もしもし♡』をリリースする。『もしもし♡』は、UNISが初めて披露する日本オリジナル曲だ。先立ってUNISは、6月に開催された「2025 UNIS FANCON ASIA TOUR IN JAPAN」でデジタルシングル発売のニュースを直接伝え、現地ファンの期待