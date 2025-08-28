瀬戸内地方は高気圧に覆われておおむね晴れていますが、局地的に雨が降っています。28日夜も晴れるところが多い予想ですが、内陸では雷を伴い激しい雨の降る所がある見込みです。天気の急変や雨の降り方に注意してください。 29日は高気圧に覆われてよく日差しが届くでしょう。午後は局地的に雷雨のおそれがあります。朝の最低気温は岡山で25度、津山で23度、高松で27度の見通しです。日中の最高気温は岡山、津山、高松で36度でし