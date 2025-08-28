9月1日の防災の日を前に、カセットボンベなどの事故に気を付けるよう注意が呼びかけられています。【映像】カセットボンベ 爆発の瞬間NITE（＝製品評価技術基盤機構）によりますと、昨年までの5年間にカセットボンベなどの事故は204件、停電の際などに使う携帯発電機の事故は21件ありました。カセットボンベでは製品の不具合や装着の不備、経年劣化によりガスが漏れ、火災を引き起こしたケースが多くみられました。携帯発