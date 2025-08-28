空気圧の荷重負荷能力が微妙に異なる理由『2025年度版JATMA YEAR BOOK』、買いました。「今頃？」、「買ってなかったの？」という声が多いのか、「買うんだ（笑）」、「タイヤ好きなんですね〜」という声が多いのか。どっちなんでしょう？一冊1500円ナリ。英語版やUSB版もあります。 斎藤聡さて、今回テーマにしたロードインデックスの資料を探すためにJAMAのHPをうろうろしていたのですが、そこでふと目に留ま