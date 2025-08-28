きょう未明、鶴岡市で大型トラックが自転車に追突する事故があり自転車に乗っていた６４歳の男性が死亡しました。 【画像】事故現場 警察は大型トラックを運転していた６６歳の男を過失運転傷害の容疑で現行犯逮捕しています。 警察によりますと、きょう午前１時ごろ、鶴岡市茨新田で自転車に大型トラックが追突しました。 この事故で自転車に乗っていた鶴岡市新形町のアルバイト、齋藤調さん６４歳が病院に運ばれましたが、お