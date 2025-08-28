消防と警察によると、28日の午後3時前、酒田市亀ヶ崎三丁目の道路を横断中の女性が車にはねられる事故がありました。 【画像】事故現場横断歩道を歩いていた 女性は中学3年生とみられ、意識不明の重体になっているということです。現場は信号機のない十字路交差点で、女性は横断歩道を渡っていました。 女性をはねたのは酒田市の62歳の男が運転していた乗用車で、警察はこの男を過失運転傷害の現行犯で逮捕しました。 ■事故