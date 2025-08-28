8月28日は福山城の築城記念日です。この日に合わせ、国の重要文化財である伏見櫓が、特別公開されました。福山城の南西にある伏見櫓は江戸時代、武器の保管庫として使われた三重の櫓です。城の築城記念日にあたる28日、特別に内部が公開されました。伏見櫓は約400年前、福山城の築城にあたって京都から移されました。福山空襲による焼失を免れ、現在は国の重要文化財に指定されています。■見学した人「城は子どもも好きだし、子ど