濁流の中に崩れ落ちる建物。インド北部で撮影された大雨被害の映像です。インドやパキスタンでは記録的な雨が降り続き、各地で大きな被害が出ています。住民：午前3時ごろから浸水し始め、少なくても4軒の住宅が流された。現地メディアによると、インドが直轄地とする北部ジャム・カシミールで26日、大規模な地滑りなどが発生。少なくとも41人が死亡したということです。ケガをした人：突然雷が落ち土砂崩れが発生しました。大きな