29日（金）は低気圧が日本海を東進し、低気圧からのびる前線が北日本に接近する見込みです。北日本では雲が多くなり、午後を中心に雨が降りやすいでしょう。西日本や東日本は広い範囲で晴れますが、午後は山沿いを中心に所々でにわか雨や雷雨がある見込みです。南西諸島も晴れ間が出ますが、所々で雨や雷雨となるでしょう。30日（土）は北日本ではくもりや雨となりますが、西日本や東日本では30日や31日（日）は晴れる所が多くなり