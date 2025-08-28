同僚の女性にキスを迫るなどのわいせつな行為や、同僚の男性への暴力行為を行ったとして、五島市の職員を28日付けで停職6か月の懲戒処分としました。 停職6か月の懲戒処分を受けたのは、農林課の男性職員(46)です。 男性職員は今年4月、同僚の女性と食事に行った際、酒に酔った状態でキスを迫ったり、胸や尻を触ったりといったわいせつ行為を行いました。 このほか 今年8月には、同僚の男性職員3人に対し、胸ぐらをつかむなどの