◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ヤクルト（２８日・バンテリンドーム）【ヤクルト】１（右）太田、２（遊）長岡、３（左）内山、４（三）村上、５（一）オスナ、６（二）北村恵、７（中）西川、８（捕）中村悠、９（投）吉村【中日】１（中）岡林、２（二）田中、３（右）上林、４（左）細川、５（一）ボスラー、６（遊）山本、７（三）チェイビス、８（捕）石伊、９（投）仲地