日本サッカー協会は２８日、米国での２連戦となる国際親善試合メキシコ戦（９月７日）、米国戦（１０日）に向けた日本代表メンバーを発表した。６月の最終予選のインドネシア戦（６〇０）、７月のＥ―１選手権の中国戦（２〇０）でゴールを決めているＦＷ細谷真大（柏）は、３活動連続で代表入りした。長期離脱中のＤＦ冨安健洋、ＤＦ伊藤洋輝に加え、開幕直後の欧州各国リーグ及びトレーニングで負傷したＤＦ町田浩樹、ＭＦ守