女優、のんが自身のInstagramを更新。投稿では、「ニットのドレス」というコメントとともに、赤髪に白ニットドレスを着た自身のショットを複数枚添えて投稿した。投稿された写真の中でも、この衣装に白色のギターを持つのんの姿が印象的だ。この投稿末尾には、「#オフショット #Renarrate」とハッシュタグが添えられている。この投稿にファンからは「のんさんにしか着こなせないカッコ良い衣装」「うわー！フィフスエレメント感！