リッター30kmの低燃費×精悍フォルムが魅力！日本国内ではセダンの選択肢は少なくなって久しいですが、今も比較的購入しやすいモデルのひとつがトヨタ「カローラ」です。今なお高い人気を保持し続けているカローラには、どのような魅力があるのでしょうか。カローラが愛される理由を深堀してみます。トヨタ「カローラ（セダン）」カローラは