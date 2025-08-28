これまでに6,000件以上の怪異体験談を蒐集し、怪談の語り部としても活動する川奈まり子が、とっておきの怖い話や不思議な話をルポルタージュ。読んだら最後、逃げ場なし。＊＊＊【前後編の前編／後編を読む】悪夢を繰り返す心中サバイバーの27歳女性は、交際男性の家に転がり込み…新盆で聞いた話が腑に落ちた理由事故物件こと心理的瑕疵物件という言葉は今やすっかりメジャーになった。しかしながら実際には、事故や事件