タレントの平愛梨が自身のInstagramを更新。投稿の中で、「中山秀征 書道展」を訪れたことを報告。この書道展はタレントの中山秀征の二度目となる書道展だ。平は、「中山ヒデさんの書道 東京鳩居堂で1番最初に拝見した「純粋」という文字‼︎言葉の意味の通り、その場の空間が真っ白になったように感じました‼︎1つ拝見するとどんどん次へ、次へと興味深くなるヒデさんの格好いい文字‼︎」と綴