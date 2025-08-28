既に絶滅したと考えられていたが、実は国内で飼育されていた中国原産の「スライゴオオサンショウウオ」。その貴重な姿が、東京都豊島区のサンシャイン水族館で公開されている。スライゴオオサンショウウオは、世界最大の両生類、オオサンショウウオの一種。原産地の中国で乱獲などにより２０１９年までに絶滅したとみられていたが、京都大などの研究チームが昨年、国内にいる別種のチュウゴクオオサンショウウオなどの遺伝子を