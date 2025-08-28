厚労省が入る中央合同庁舎第5号館＝東京・霞が関介護サービスの利用者負担を除いた2023年度の介護給付費は、前年度比3.0％増の10兆8263億円となり、過去最高を更新した。高齢化が進み、介護保険制度が始まった00年度の約3倍に当たる。介護や支援が必要と認定を受けた人は、23年度末時点で前年度末から2.0％増の708万人で過去最多だった。厚生労働省が28日発表した。65歳以上の高齢者1人当たりの給付費は、2.9％増の30万2千円だ