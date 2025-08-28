2026年5月の公演後に閉館することが決まった大阪松竹座＝大阪・道頓堀松竹は28日、大阪・道頓堀の大阪松竹座での興行を2026年5月公演で終了し、その後、劇場や地下店舗も含めたビルを閉館すると発表した。建物や設備の老朽化のためとしている。ビルは1923年開業。同社によると、大阪松竹座は活動写真館としてオープン後、97年に演劇の劇場として新たに開場。歌舞伎や現代劇など、多彩な興行を提供してきた。閉館後の建物に関す