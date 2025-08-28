コメどころの庄内地方で稲刈りが始まりました。ことしは夏に雨が降らないなどコメづくりには難しい気候となりましたが、水管理に気を使い、なんとか収穫にこぎつけたということです。鶴岡市上山添にある菅原和行さんの田んぼでは28日、稲刈りが始まりました。菅原 和行さん「去年よりはちょっと早い。積算温度でいえばもう刈り時になっているし、胴割れ、刈り遅れの品質低下をトータルで考えればもうそろそろ入らないと」今