Hey! Say! JUMPの中島裕翔さん（32）がグループを卒業することが28日、所属事務所の公式サイトで発表されました。中島さんのこれまでの経歴を振り返ります。中島さんは1993年8月10日生まれの東京都出身。2007年11月にHey! Say! JUMPとしてCDデビューしました。約1か月後の12月には、東京ドームでグループの単独コンサートを開催。その後、海外公演や4大ドームツアー、紅白歌合戦への出演、V6とともに『24時間テレビ（2015年）』の