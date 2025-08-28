神戸市のマンションで女性が殺害された事件。事件の3日前、容疑者の男とみられる人物に尾行された別の女性が当時の状況を語りました。「直感的に危ない」と感じたということです。8月20日、神戸市のマンションで住人の女性の胸などをナイフで複数回刺し殺害した疑いで逮捕された男。面識のない女性を狙った犯行とみられています。これは事件前日、亡くなった被害女性の職場近くの防犯カメラ映像。事件前日にも容疑者とみられる男が