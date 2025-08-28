【モデルプレス＝2025/08/28】中日ドラゴンズの上林誠知（うえばやし・せいじ）選手がモデルプレスのインタビューに応じた。移籍2年目となった今季は「20本塁打・20盗塁」に迫る大活躍で、チームに欠かせない存在となったが、本人は「数字として満足いってる部分は全然ない」と冷静に、さらなる高みを見据えている。2023年にアキレス腱断裂の大けがを負い、その影響もあってソフトバンクから戦力外通告。そんなどん底を乗り越えて