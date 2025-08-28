【モデルプレス＝2025/08/28】タレントの辻希美が8月28日、自身のブログを更新。第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんと友人の赤ちゃんとの2ショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】辻希美「おめめが開いてる」第5子次女の眼福ショット◆辻希美、赤ちゃん同士の初対面の様子を公開辻は「昨日はめいめいチャンネル親子が我が家に遊びに来てまして」と親子YouTuber「めいめいチャンネル」として活動する友人親子の訪問を報告。