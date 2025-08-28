エイドリアン・シャーウッド（Adrian Sherwood）はずっとそこにいる。1970年代の終わりに超新星のように現れた彼は、以来、挑戦的なダブ・サウンドを創造し続けてきた。ダブの歴史に名を残すエンジニアは数多くいる。キング・タビー、リー・ペリー、プリンス・ジャミー、サイエンティスト、マッド・プロフェッサーなどなど。しかし、彼らが時代の最前線でミキシングボードを操っていた期間はそう長くはない。だが、キング・タビー