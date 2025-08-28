8月6日から9日までの4日間、ノルウェーのオスロで開催される音楽フェス・Øya Festivalに参加してきた。Øyaはノルウェー最大のフェスで、今年のヘッドライナーには、チャーリーXCXやQueens of the Stone Age、チャペル・ローン、girl in redといったスーパースターが名を連ねている。Photo Courtesy of Øya Festival【関連記事】「Øya Festival」とは？girl in redやチャーリーXCXら出演、ノルウェーの音楽フ