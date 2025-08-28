プロ野球ロッテの元投手で経営学者の小林至氏（57）が、2025年8月27日にユーチューブを更新し、26年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の放映権をめぐる問題を、経営の視点から解説した。 「日本のマーケットは宝の山。1500億円の可能性がある」WBCの放送をめぐり、米動画配信大手「ネットフリックス」は26日、日本国内で独占配信することを発表した。同社によると、WBC全47試合を独占生配信し、オン