日本バレーボール協会は28日、9月2日と3日に行われるバレーボール男子世界選手権壮行試合の出場選手15人を発表しました。今回はキャプテンの石川祐希選手や郄橋藍選手をはじめ、今月上旬まで行われていたネーションズリーグを戦った選手達が多く選出されました。壮行試合2試合の相手となるブルガリアとは、6月にブルガリアで行われたネーションズリーグ予選ラウンドで対戦。当時世界ランク4位だった日本は完全アウェーの中、