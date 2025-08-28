■これまでのあらすじ子どもを欲しくなくなった理由を話しはじめた友人。実は友人の両親は、友人が結婚したあとに突然離婚。しかも友人の母は、友人に黙って出ていってしまい、連絡もとれなくなってしまったのだという。なにか母の痕跡はないのか。実家に帰り探していたところ、唯一残されていた日記を見つける。■母の日記を発見■追い込まれていく母■父は非協力的だった…？■これ以上知りたくないけど実家に残されていたいた母